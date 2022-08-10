В Челябинске заключили договор о комплексном развитии территории в Ленинском районе за 6,4 млн рублей

Администрация Челябинска заключила со строительной компанией "ТрестЮг" договор о комплексном развитии территории жилой застройки в Ленинском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Речь идет о территории в границах улиц Копейское шоссе, Обуховской, Туркменской и Уральской. На земельном участке расположено 17 многоквартирных домов, шесть из них находятся в аварийном состоянии, остальные имеют износ более 55%.

По итогам аукциона цена договора составила 6,4 млн рублей. Комплексное развитие территории компания должна завершить в течение семи лет. По предварительным расчетам, здесь возможно строительство порядка 134 тысяч кв.м. жилого фонда. Также на территории будут построены социальные объекты.