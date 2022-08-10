Актриса Мария Шукшина опровергла информацию о покупке дорогих квартир в центре Москвы

Актриса Мария Шукшина опровергла информацию о суде с застройщиком и приобретении двух квартир в центре Москвы стоимостью 150 млн руб. Она собирается обратиться в правоохранительные органы, чтобы "разобраться с источником ложной информации".

"Ух, ты! А почему я не в курсе? Да ещё столько квартир, да ещё за такую заоблачную сумму...)))", - написала Шукшина в своем Telegram-канале.

Она добавила, что у нее уже есть "подозреваемые": "С учетом моей позиции по СВО, возможно, будут рассматриваться в качестве источника вброса информационные каналы с противоположной стороны".

Источником новости стал журнал StarHit, который в своей публикации ссылается на пресс-службу Тверского суда.