10 Августа 2022
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Общество Москва
Мария Шукшина (2022) | Фото: личный архив Марии Шукшиной

Актриса Мария Шукшина опровергла информацию о покупке дорогих квартир в центре Москвы

Актриса Мария Шукшина опровергла информацию о суде с застройщиком и приобретении двух квартир в центре Москвы стоимостью 150 млн руб. Она собирается обратиться в правоохранительные органы, чтобы "разобраться с источником ложной информации".

"Ух, ты! А почему я не в курсе? Да ещё столько квартир, да ещё за такую заоблачную сумму...)))", - написала Шукшина в своем Telegram-канале.

Она добавила, что у нее уже есть "подозреваемые": "С учетом моей позиции по СВО, возможно, будут рассматриваться в качестве источника вброса информационные каналы с противоположной стороны".

Источником новости стал журнал StarHit, который в своей публикации ссылается на пресс-службу Тверского суда.

Теги: мария шукшина, квартира, москва, суд, застройщик



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