В Тюменской области родные погибшего на месторождении рабочего получат 4 миллиона

Родные жертвы несчастного случая на Северо-Тямкинском месторождении нефти и газа, что в Уватском районе Тюменской области, получат компенсацию за смерть рабочего, сообщает региональная прокуратура.

В ходе проверки подтвердилось, что в организации, где трудился погибший, работы были организованы с нарушениями. Прокурор Уватского района в интересах членов семьи пострадавшего обратился в суд, требуя компенсировать моральный вред матери, отцу, сестре и дочери рабочего.

Судом в пользу каждого из членов семьи взыскал по 1 млн руб. Решение суда исполнено в полном объеме.