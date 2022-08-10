10 Августа 2022
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Происшествия Тюменская область
Усть-Тегусское месторождение ТНК-ВР (2012) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области родные погибшего на месторождении рабочего получат 4 миллиона

Родные жертвы несчастного случая на Северо-Тямкинском месторождении нефти и газа, что в Уватском районе Тюменской области, получат компенсацию за смерть рабочего, сообщает региональная прокуратура.

В ходе проверки подтвердилось, что в организации, где трудился погибший, работы были организованы с нарушениями. Прокурор Уватского района в интересах членов семьи пострадавшего обратился в суд, требуя компенсировать моральный вред матери, отцу, сестре и дочери рабочего.

Судом в пользу каждого из членов семьи взыскал по 1 млн руб. Решение суда исполнено в полном объеме.

Теги: Месторождение, производство, Уватский район



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