Памфилова – о ДЭГ: "Себе запрещайте, оставьте в покое других!"

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова предложила противникам дистанционного электронного голосования (ДЭГ) голосовать традиционно, но при этом отстать от тех, кто хочет использовать эту технологию.

Она напомнила, что в сентябре выборы с использованием ДЭГ пройдут в Москве и еще семи регионах. Уже подано почти 20 тыс. заявлений на участие в ДЭГ.

Памфилова считает, что противники ДЭГ распространяют недостоверную информацию и проводят "недобросовестные и полуграмотные спекуляции".

"Они, не вникая в его суть и процедурные механизмы, подчас просто морочат избирателям голову. Более того, требуют в принципе запретить ДЭГ, запретить повсеместно, независимо от желания регионов и самих избирателей, - заявила глава ЦИК. - Не нравится – не надо. Хотите себя наказать – отказывайтесь от ДЭГ, ваше право, но не вводите в заблуждение наших избирателей. Себе запрещайте, но оставьте в покое права и свободу выбора наших граждан!".