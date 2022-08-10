Памфилова – о ДЭГ: "Себе запрещайте, оставьте в покое других!"

10 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: Спецоперация затянулась

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России
Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

Памфилова – о ДЭГ: "Себе запрещайте, оставьте в покое других!"

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова предложила противникам дистанционного электронного голосования (ДЭГ) голосовать традиционно, но при этом отстать от тех, кто хочет использовать эту технологию.

Она напомнила, что в сентябре выборы с использованием ДЭГ пройдут в Москве и еще семи регионах. Уже подано почти 20 тыс. заявлений на участие в ДЭГ.

Памфилова считает, что противники ДЭГ распространяют недостоверную информацию и проводят "недобросовестные и полуграмотные спекуляции".

"Они, не вникая в его суть и процедурные механизмы, подчас просто морочат избирателям голову. Более того, требуют в принципе запретить ДЭГ, запретить повсеместно, независимо от желания регионов и самих избирателей, - заявила глава ЦИК. -  Не нравится – не надо. Хотите себя наказать – отказывайтесь от ДЭГ, ваше право, но не вводите в заблуждение наших избирателей. Себе запрещайте, но оставьте в покое права и свободу выбора наших граждан!".

Теги: элла памфилова, дэг, голосование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети