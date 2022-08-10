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правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

Суд отправил в колонию уральского рецидивиста, напавшего на следователя с ножницами

Сегодня Свердловский областной суд вынес приговор местному жителю Александру Хромцову, напавшему на полицейского с ножницами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, инцидент произошел 18 ноября прошлого года: Хромцов, ранее судимый и находившийся в розыске по делу о хищении чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, был доставлен в ОП №10 УМВД по Екатеринбургу на Старой Сортировке. При этом мужчина был в состоянии наркотического опьянения, когда с ним начал работать следователь.

В ходе допроса рецидивист увидел на столе следователя ножницы. Он попросил полицейского расстегнуть наручники и освободить его руки якобы для того, чтобы он смог надеть куртку. А когда страж порядка выполнил просьбу, Хромцов схватил со стола ножницы и ударил ими следователя прямо в шею. Затем злоумышленник нанес еще 20 ударов, после чего повалил сотрудника на пол и попытался добить.

подозреваемый в нападении на следователя(2021)|Фото: В.Н. Горелых

На крики о помощи подоспели коллеги потерпевшего и скрутили агрессора. Следователя госпитализировали, но после осмотра медиками отпустили домой.

Как отметили в областном суде, Александр Хромцов признал вину частично. Ему вменили статью 295 УК РФ – "Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование". Суд назначил уральцу 13 лет в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на два года.

Напомним, ранее в полиции раскрыли подробности этого инцидента.

Теги: суд, ножницы, нападение, следователь, приговор



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Ранее 19.11.2021 12:40 Мск В отделе полиции Екатеринбурга рецидивист напал на следователя с ножницами


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