Суд отправил в колонию уральского рецидивиста, напавшего на следователя с ножницами

Сегодня Свердловский областной суд вынес приговор местному жителю Александру Хромцову, напавшему на полицейского с ножницами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, инцидент произошел 18 ноября прошлого года: Хромцов, ранее судимый и находившийся в розыске по делу о хищении чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, был доставлен в ОП №10 УМВД по Екатеринбургу на Старой Сортировке. При этом мужчина был в состоянии наркотического опьянения, когда с ним начал работать следователь.

В ходе допроса рецидивист увидел на столе следователя ножницы. Он попросил полицейского расстегнуть наручники и освободить его руки якобы для того, чтобы он смог надеть куртку. А когда страж порядка выполнил просьбу, Хромцов схватил со стола ножницы и ударил ими следователя прямо в шею. Затем злоумышленник нанес еще 20 ударов, после чего повалил сотрудника на пол и попытался добить.

На крики о помощи подоспели коллеги потерпевшего и скрутили агрессора. Следователя госпитализировали, но после осмотра медиками отпустили домой.

Как отметили в областном суде, Александр Хромцов признал вину частично. Ему вменили статью 295 УК РФ – "Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование". Суд назначил уральцу 13 лет в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на два года.

Напомним, ранее в полиции раскрыли подробности этого инцидента.