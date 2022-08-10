Более 250 человек отселили из района взрывов в Новофедоровке

После взрывов на аэродроме в Новофедоровке в пунктах временного размещения находится 252 человека, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, восстановить поврежденные дома планируется в течение десяти дней, пишет РИА Новости. 11 августа в поселке пройдет масштабный субботник.

Всем пострадавшим будет выплачена компенсация от 10 до 100 тысяч рублей, добавил Аксенов.

Ранее глава Крыма сообщил, что число пострадавших при инциденте увеличилось до 14, повреждено более 60 многоквартирных домов. В Новофедоровке ввели режим ЧС муниципального масштаба.