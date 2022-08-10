Глава Екатеринбурга заявил, что городской парк троллейбусов обновят на четверть

Екатеринбург получил крупную сумму на обновление городского троллейбусного парка. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

"Пришла хорошая весть из Москвы: федеральный бюджет выделяет миллиард рублей на закупку новых троллейбусов для Екатеринбурга. Дополнительно из бюджетов Свердловской области и Екатеринбурга будет выделено по 225 млн рублей. При нынешних ценах этого может хватить на 45 новых троллейбусов. Обновим парк троллейбусов на четверть", - написал сегодня мэр в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что речь идет о приобретении современных моделей электротранспорта с увеличенным автономным ходом. Ожидается, что это позволит продлить маршруты в новые районы, не затрачивая средств на создание инфраструктуры. По словам Орлова, закупки должны быть проведены в соответствии с установленной законом процедурой, эта работа займет несколько месяцев.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга заявлял, что городу также необходимо около 400 одновагонных трамваев.