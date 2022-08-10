По заказу горожан. Глава Екатеринбурга посетил проблемные места уральской столицы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выполнил обещание и прислушался к горожанам, продумывая свой очередной объезд города. В эту среду он посетил два места, на которые особенно сильно жаловались екатеринбуржцы.

Первой такой точкой стал сквер у дома на Пехотинцев, 11. Как рассказали Накануне.RU жильцы дома, скверу всего два года, однако от новых детских аттракционов уже мало что осталось: две детские машинки куда-то пропали, качели без причины демонтировали спустя всего год, мягкое покрытие вскрыто, а вся площадка разрисована.

"Во дворах кошмар жуткий, выйти было некуда посидеть, а тут сделали сквер. Сейчас тоже посидеть негде, постоянно хамло одно, музыку громко слушают, матюками посылают, мусорят. Не для жильцов сквер сделали, а для засранцев и засранок", - рассказала одна из жительниц дома.

По словам горожан, обращаться в управляющую компанию бесполезно, а самостоятельно бороться с произволом вандалов некому: в доме Ольги - пенсионеров и семьянины. Уборщики в сквер приходят крайне редко, а уборочную машину жители сегодня и вовсе увидели впервые, отметив, что участок решили прибрать аккурат перед приездом мэра.

Прибыв на место, градоначальник Алексей Орлов отметил плачевное состояние площадок.

"Прекрасным тут и не пахнет, безобразие сплошное, - заявил он о "художествах" вандалов. - Нужно работать с населением и, в первую очередь, с детьми. И другие дети должны понимать, что если здесь красоту навели, то надо этим пользоваться, а не ломать. По видеонаблюдению у нас большая программа, и это в любом случае дисциплинирует и как-то останавливает людей, которые приходят ломать. Я же внес такое предложение на Совете неравнодушных - запустить специальный telegram-канал, и пусть мы не можем привлечь к ответственности, но мы можем сделать узнаваемым это лицо: "прославим" его на весь район или город, что вот этот вот негодяй уничтожает имущество, которым все пользуются. Я просто другими словами не могу это назвать. У меня душа болит. Огромные деньги тратятся - и бюджетные, и жильцов ".

Алексею Орлову сообщили, что по завершении конкурсных процедур сквер будет полностью отремонтирован, детские площадки восстановлены, а освещение, наконец, будет передано на баланс "Горсвета". Все работы планируется завершить до 15 сентября. Глава Екатеринбурга отметил, что на территории также необходимо установить видеонаблюдение. На эти нужды уже направлено около 1 млн руб.

"Жители пользовались с удовольствием этим объектом. А вандалы все разрисовали. Будем смотреть и решать вопрос по видеонаблюдению. По крайней мере, пытаться устанавливать те лица, которые совершают акты вандализма, и привлекать их к ответственности. То санитарное состояние сквера, которое я сегодня увидел, меня абсолютно не устроило, как и тех жителей, которые ко мне в Тelegram-канале обратились. Поэтому поручение главе района дано - ежедневная уборка силами ДЭУ этого сквера, что ДЭУ, в принципе, и должно делать. Там строительный мусор прямо рядом с площадками, где играют дети, а это неправильно", - заявил градоначальник.

Вторым местом посещения стала улица Азина вблизи гимназии №155. Коллективное обращение по участку поступало в мэрию ещё в прошлом году. Обеспокоенные родители школьников говорили о том, что пеший путь учеников небезопасен из-за отсутствия пешеходных переходов и дорожных знаков.

По словам Алексея Орлова, у городской администрации были проблемы с собственником земельного участка, которые на сегодняшний день уже решены, а все работы планируют завершить до начала учебного года - 20-22 августа.

Глава города заявил, что будет следить за местами объезда и выполнением его поручений, а потому ни одно место, на которое жаловались жители Екатеринбурга, не останется в плачевном состоянии.

"Я итоги моих поручений подведу, даже не сомневайтесь. Если реакции на них не будет или она будет слабая... Пока подрядчик (пляжа со стороны ВИЗа) наказан рублём за неисполнение своих обязательств по санитарному содержанию. Дальше выводы будут уже в отношении должностных лиц", - рассказал глава города.

Он также добавил, что продолжит выезжать на объекты по рекомендациям горожан как минимум раз в неделю. В преддверии учебного года особое внимание будет уделено школьным объектам.