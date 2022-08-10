СМИ: Минтруд начал разрабатывать "стратегию действий в интересах женщин до 2030 года"

Минтруд приступил к проектировке "национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года", пишет РБК. Судя по данным издания, проект носит ювенально-феминистский характер.

Стратегия будет направлена на "гендерное равенство", повышение экономической независимости, политической активности и возможностей самореализации женщин, а также на "преодоление стереотипных представлений об их социальных ролях", что в западных странах является частью пропаганды гендерной идеологии. Собираются изменить в заданном ключе и российское законодательство.

Так, доля женщин, занимающих государственные должности и должности гражданской и муниципальной службы, составляет уже более 70%. Теперь ставится задача продвинуть женщин и на высшие посты. Для этого будет продвигаться "женское лидерство".

Отдельно упоминается о "репродуктивном здоровье", которое в документах ООН и ЮНЕСКО является эвфемизмом для подавления рождаемости. Цели, задачи и даже терминология стратегии практически идентичны тем, которые используются ООН и ЮНЕСКО.

То, что женщины в России живут на 9 лет больше мужчин, тоже рассматривается как минус, ведь у них продолжительность жизни сократилась на 3,7 года, тогда как у мужчин — только на 2,7 года. Поэтому нужно поддерживать женское долголетие. (Притом что по мужской смертности в трудоспособном возрасте Россия на 212 месте в мире из 236 стран и территорий).

Отдельно говорится о поддержке феминистских НКО, правда, без упоминания феминизма.

Информационно-правозащитный центр "Иван-чай" обращает внимание на то, что РБК сообщает об этом, а вот Минтруд - нет.

"Мы критиковали предыдущую стратегию "в интересах женщин", с тех пор в нашей стране много что изменилось, мы ведем СВО, но для агентов Совета Европы и Всемирного банка ничего, видимо, не поменялось. Они по-прежнему защищают "угнетенных со всех сторон" женщин в России, создают "экспертную" комиссию и пытаются угодить Западу", - отмечает центр.