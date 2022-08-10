10 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

На Южном Урале осудят полицейских, которых обвиняют в избиении задержанных

В Челябинской области полицейских будут судить по обвинению в превышении должностных полномочий и нарушении тайны переписки и телефонных переговоров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в 2021 году обвиняемые избили двух мужчин и двух женщин, от которых требовали сознаться в совершении кражи и других преступлений. Кроме того, один из обвиняемых незаконно получил сведения о телефонных разговорах и переписке мужчины из его телефона.

Избитые жители оказались не причастны к совершению преступлений.

Теги: полицейский, суд,



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