В Екатеринбурге задержали женщину, продавшую собственного сына за 300 тысяч

В Екатеринбурге женщина продала собственного маленького сына. Ее удалось задержать.

Как сообщает Telegram-канал Baza, выяснилось, что она пошла на это, чтобы расплатиться с долгами и не злить своего нового мужа. По данным канала, в конце июля одна из пользователей соцсети нашла в паблике о пересадке почек объявление от некой Наргизы: женщина хотела отдать ребенка в чужую семью.

"Уже в переписке Наргиза призналась, что хочет продать за 300 тысяч своего 7-летнего сына от первого брака, поскольку он не ладит с ее вторым мужем, а семье нужно срочно погасить долги. Об этой бизнес-схеме узнала "Альтернатива" – организация, которая борется с торговлей людьми. Один из ее волонтеров связался с Наргизой уже под видом покупателя, и стороны договорились встретиться в местном ТЦ. Мать при этом особо не интересовалась, кому именно она продает сына и куда его могут увезти", - пишет Baza.

К сделке привлекли полицию. В день встречи женщина действительно пришла с сыном, а перед этим, как оказалось, собрала документы на мальчика и сняла его с учета в больнице и школе.

"После короткой беседы Наргиза подписала расписку о получении 300 тысяч и передала ребенка "покупательнице" – в этот момент женщину и задержали. Позднее мальчика забрали органы опеки, а второй муж продавщицы, как ни странно, сам пришел к следователям. Он сказал, что ничего не знал о планах супруги и даже готов пройти полиграф", - добавляет канал.

Как сообщало Накануне.RU, ранее похожий случай произошел в Ростовской области: тогда семейная пара из Свердловской области купила годовалого ребенка у местных цыган. Все участники сделки были задержаны и помещены под стражу.