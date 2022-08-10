10 Августа 2022
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Политика В России
Коллаж, цифровизация, голосование на пне, интернет на берёзе (2020) | Фото: Накануне.RU

Показалось: сенатор Клишас заявил, что в России никогда не было "голосования на пеньках"

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в России никогда не было "голосования на пеньках". Так он прокомментировал заголовки о сегодняшнем высказывании главы ЦИК Эллы Памфиловой.

"В этом году в данной избирательной кампании в единый день голосования у нас используются во всех регионах только две формы - голосование непосредственно на избирательном участке и вторая форма - отдаленные поселки и так далее. Никакого голосования на пеньках нигде не предусмотрено, ни в одном регионе. Мы давно приняли это решение, в прошлой кампании, и очень последовательно идем в этом направлении", - заявила глава Центризбиркома.

Примечательно, что факт "голосования на пеньках" во время голосования по поправкам в Конституцию признавали даже в ЦИК, а в СМИ полно фотографий, на которых запечатлены пеньки с урнами в прямом смысле всех этих слов. Официально "голосование на пеньках" называлось голосованием на придомовой территории. Оно было настолько непрозрачным и сомнительным, что стало нарицательным именем для подобных вызывающих вопросы процессов.

Не на пеньке, так на багажнике: один из примеров "придомового голосования". 

УИК-багажник во Владивостоке на голосовании по поправкам в Конституцию. (2020)|Фото: facebook.com/KirirllBatanov|Кирилл Батанов

Теги: андрей клишас, голосование на пеньках, элла памфилова



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