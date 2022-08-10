Венгрия и Словакия самостоятельно оплатили транзит российской нефти по "Дружбе" через Украину

Венгерская MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно заплатили за транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через территорию Украины.

Братиславский телеканал ТА3 передает, что украинская сторона "позитивно отреагировала на предложение компаний".

Представитель словацкого комбината Антон Молнер отметил, что с таким вариантом согласилась также российская сторона.

Ожидается, что уже в ближайшие дни поставки нефти возобновятся.

Ранее "Транснефть" подтвердила остановку "Укртранснафтой" транзита нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию.

Транзит остановлен, так как российская сторона не может провести платеж за него в условиях санкций ЕС, пояснили в компании. Украинская компания оказывает услуги на условиях 100% предоплаты.