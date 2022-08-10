Арабский дипломат упал и умер на конференции после слов о внезапности смерти

Саудовский дипломат Мохаммад аль-Кахтани скоропостижно скончался во время выступления на конференции по борьбе с контрафактом в Каире.

Мужчина находился на сцене за кафедрой, выступал с докладом. В какой-то момент он сказал: "Где бы вы ни были, смерть настигнет вас. Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего Господа со здоровым сердцем". Это были его последние слова. После дипломат упал, потеряв сознание. В себя он так и не пришел. Причина смерти пока не называется.