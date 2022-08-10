"Промсвязьбанк" через суд оспорил итоги собрания кредиторов "Мотовилихинских заводов"

ПАО "Промсвязьбанк" подало в Арбитражный суд Пермского края заявление о признании недействительным решения собрания кредиторов ПАО "Мотовилихинские заводы".

Документ поступил 8 августа и был принято к производству, дата его рассмотрения пока не назначена, уточняет "Ъ-Прикамье". В конце июля кредиторы предприятия провели собрание, на котором утвердили положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника. Согласно решению собрания, все профильные активы "Мотовилихи" будут продаваться единым лотом по начальной цене 9,2 млрд руб. При этом основные залоговые кредиторы ПАО – ООО "РТ-Капитал" (структура ГК "Ростех", контролирует банкротство МЗ) и "Промсвязьбанк" – во время голосования за утверждение порядка разошлись во мнениях: "РТ-Капитал" его поддержал, а банк проголосовал против. В ПСБ ситуацию тогда не прокомментировали.

Ранее Минобороны России подало иск к ЗАО "Специальное конструкторское бюро" (его учредитель – "Мотовилихинские заводы"). Речь идёт о взыскании крупной суммы. Иск подан в Арбитражный суд Москвы. Военные требует от бюро 690 млн руб.