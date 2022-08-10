10 Августа 2022
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Политика Свердловская область
Алексей Холодарёв (2019) | Фото: Накануне.RU

Адвокат сообщил о задержании екатеринбургского депутата. В полиции это отрицают

В Екатеринбурге полиция якобы задержала депутата городской думы Алексея Холодарева. Об этом сообщил адвокат Алексей Бушмаков.

"Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Холодарев задержан до судебного заседания в Октябрьском районном суде", - написал Бушмаков в соцсетях.

Судя по приложенному юристом протоколу, парламентарию вменяется часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ – "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами". Ожидается, что сегодня суд вынесет свое решение по этому делу.

Однако в полиции заявление Бушмакова отрицают. Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, депутата никто не задерживал.

Напомним, ранее Алексей Холодарев был несколько раз оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил РФ из-за постов в социальных сетях.

Теги: Холодарев, задержание, полиция, депутат



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