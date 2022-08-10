Республиканцы требуют от ФБР отчета по обыскам у Трампа, демократы - тюрьмы

Сенсационные обыски в доме бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде вызвали протест республиканцев. Они потребовали немедленного отчета ФБР и министерства юстиции об этих действиях, пишет The Washington Times.

Директор ФБР Кристофер Рэй давал показания перед Судебным комитетом Сената на прошлой неделе и подвергся критике со стороны законодателей-республиканцев, которые обвинили его в неспособности искоренить политическую предвзятость внутри бюро.

Бывший вице-президент Майк Пенс написал в "Твиттере", что министр юстиции Меррик Гарланд должен немедленно дать полный отчет американскому народу о том, почему были предприняты эти скандальные действия. К призывам присоединились главный республиканец в Постоянном комитете Палаты представителей по разведке Майкл Тернер из Огайо, Мейджори Тейлор Грин из Джорджии и другие законодатели. Республиканцы давно обвиняют ФБР в том, что оно является политизированным инструментом демократов для преследования политических оппонентов. К слову, ФБР не разрешило адвокатам Трампа присутствовать при обыске, заявив, что имеет разрешение на любые действия.

Критика усилилась еще больше в последние несколько недель после того, как источники издания в ФБР и Министерстве юстиции заявили, что высокопоставленные агенты пытались подорвать расследование по сыну президента Хантеру Байдену, который находится под следствием прокурора США в Делавэре в связи с его налогами и деловыми операциями.

Демократы же, напротив, призывают расправиться с Трампом.

"Дональд Трамп должен быть в тюрьме. Я рада видеть, что ФБР предпринимает шаги в направлении привлечения к ответственности", - заявила член Палаты представителей Прамила Джаяпал из Вашингтона.

Член Палаты представителей Тед Лью из Калифорнии сказал, что было бы "ужасным прецедентом" не проводить расследование в отношении экс-президента только потому, что он был президентом.

New York Post отмечает, что ФБР так и не вернуло доверие к себе, подорванное обвинениями Трампа в связях с Россией, которые так и не были обоснованы. И это притом что Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем, создала свой собственный частный сервер, отправляла и получала на нем секретную информацию - и осталась безнаказанной.

The New York Times в апреле сообщала, что президент Джо Байден признался своему ближайшему окружению, что Трамп представляет "угрозу демократии" и должен быть привлечен к ответственности. И посоветовал министру юстиции действовать скорее как прокурор. Недавно сообщалось, что демократы снова раскручивают дело об атаке на Капитолий 6 января 2021 года. Многие эксперты считают, что целью является не допустить Трампа до президентских выборов 2024 года.

Интересно, что Трамп, покидая Белый дом, не стал приглашать Джо Байдена с супругой, нарушив многолетнюю традицию. Он покинул Белый дом утром, а Байден приехал в здание, когда Трампа уже не было. То есть символическая передача власти не состоялась. Трамп говорил, что он выиграл выборы, но демократы сфальсифицировали их, вбросив бюллетени по почте. На это указывали резкие скачки голосов за Байдена в самом конце подсчета в решающих штатах.

Ни одному бывшему президенту США еще никогда ранее не предъявлялось обвинений. Даже Ричарду Никсону, которого отстранили в порядке импичмента.