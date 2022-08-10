В Новофедоровке после взрывов ввели режим ЧС

В Новофедоровке в Сакском районе Крыма после взрывов на аэродроме ввели режим ЧС муниципального масштаба. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

По его словам, число пострадавших при инциденте увеличилось до 14, повреждено более 60 многоквартирных домов.

Ранее Аксенов осмотрел дома, находящиеся рядом с военным аэродромом в Новофедоровке, где накануне взорвались боеприпасы. Он сообщил, что уже работают комиссии по оценке ущерба, составляются списки пострадавших.

Восстановительные работы начнутся после того, как на месте отработает Следственный комитет.