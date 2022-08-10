Пригожин отрицает связь своей медиагруппы с делом арестованных сотрудников "Патриота"

Бизнесмен Евгений Пригожин отрицает связь своей медиагруппы "Патриот" с делом, по которому арестовали трех сотрудников медиа "Народные новости" (входит в медиагруппу).

Также они, по данным СМИ, являются администраторами Telegram-канала "Проект "Сканер".

"Я являюсь главой попечительского совета медиагруппы «Патриот», и в мои обязанности не входит контроль текущей ее деятельности, а лишь ее идеологический вектор. Однако, безусловно, я разобрался в данной ситуации и могу сказать следующее: во-первых, арест этих граждан не связан с деятельностью медиахолдинга, во-вторых, никакие обыски на его территории не проходили, в-третьих, служба безопасности "Патриота" активно сотрудничает со следствием, предоставляла и будет предоставлять всю необходимую информацию", - цитирует Пригожина РБК.

Он добавил, что не может разглашать подробности дела в интересах следствия. Но похвалил правоохранителей: "Силовики проявили бдительность и выковырнули заразу, в том числе из рядов холдинга, за что им спасибо".

Арестованными являются Евгений Москвин, Владислав Малушенко и Алексей Слободенюк. Всех троих обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, по ч. 3 ст. 159 УК, им грозит до шести лет лишения свободы.

Telegram-канал, который администрировали трое задержанных, раскрывает личные данные российских чиновников и сотрудников силовых структур. В его описании в мессенджере говорится, что канал занимается "мониторингом коррумпированных чиновников". По состоянию на 10 августа на Telegram-канал "Проект "Сканер" подписаны 200 тыс. человек.