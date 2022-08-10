10 Августа 2022
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Новокузнецк-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

"Распадская угольная компания" помогла новокузнечанам решить жилищный вопрос

В рамках благотворительной деятельности "Распадская угольная компания" выделила средства на переселение горожан с подработанных территорий шахты имени Димитрова.

Предприятие ликвидировано в 2003 году и не входило в состав Распадской угольной компании. Тем не менее, угольщики поддерживают горожан, на чьих домах и участках негативно отразилась деятельность горнодобывающих предприятий.

Программу переселения подготовила администрация Новокузнецка. В ней участвуют жители 27 частных домов на улицах Гористая, Лесная, Печная, Успенская, Ново-Горбуново и Теш-Лог в Куйбышевском районе города.

Как сообщили в пресс-службе угольной компании, восемь семей уже отметили новоселье в 2021 году, в 2022 году к ним присоединятся еще семь.

(2022)|Фото: "Распадская угольная компания"

Всего за период 2021-2023 гг. РУК выделит на приобретение нового жилья для переселенцев 60 млн рублей.

Теги: Распадская угольная компания, переселение



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