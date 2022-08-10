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Политика Челябинская область В России
памфилова элла александровна уполномоченный по правам человека в россии (2015) | Фото: Накануне.ru

Депутата Госдумы Белоусова снимут с выборов главы Удмуртии только после вступления приговора в силу

После вступления в силу приговора в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова будут приняты меры по снятию его кандидатуры с выборов главы Удмуртии.

"Как бы мы ни относились к кандидату Белоусову, ЦИК Удмуртии может предпринять какие-либо действия только после вступления приговора в законную силу. Если это произойдет до дня голосования, можно будет говорить об аннулировании регистрации кандидата в связи с отсутствием у него пассивного избирательного права", - сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Напомним, "Справедливая Россия – за правду" выдвинула Белоусова на пост главы Удмуртии. Центральная избирательная комиссия Удмуртской республики зарегистрировала его кандидатом на должность главы региона.

Мосгорсуд приговорил депутата Госдумы Вадима Белоусова к 10 годам колонии строгого режима за получение крупной взятки. Также Белоусов оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен медали "За заслуги перед Отечеством". Ему запрещено занимать определенные должности три года. Свою вину депутат не признал. Белоусов не явился на второй день оглашения приговора. Суд объявил депутата в розыск. Он внесен в базу розыска МВД.

По версии следствия, в 2010-2014 гг. Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного комплекса. Передача денег происходила в Челябинске и Москве, общая сумма "откатов" за покровительство превысила 3 млрд рублей.

Теги: белоусов, взятка, депутат госдумы, розыск



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