Безопасный город: "Ростелеком" построил в Нижнем Тагиле 27 км линий связи для камер видеонаблюдения

В Нижнем Тагиле "Ростелеком" построил 27 километров линий связи для камер и постов интеллектуального видеонаблюдения, центра мониторинга, а также системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Всего в рамах проекта "Безопасный город", для которого устанавливалось оборудование, провайдер обеспечил интернетом 70 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Виртуальная частная сеть позволяет удаленно следить за ситуацией на улицах Нижнего Тагила и оперативно предоставлять информацию ведомствам. Гарантированная пропускная способность VPN-каналов составляет 100 Мбит/с. Для обеспечения постоянной передачи данных мы проводим непрерывный мониторинг состояния нашей сети", - отметил Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком".

Сформированная инфраструктура помогает следить за безопасностью на перекрестках, пешеходных переходах, Восточном Свердловском и Черноисточинском шоссе, а также Серебрянском тракте. Камеры и посты видеонаблюдения, для которых "Ростелеком" организовал каналы связи, также установлены в сквере "Пионерский", Музейном комплексе "Лисья Гора", ФОКе "Президентский", парке имени Бондина, на площади Славы и других.

По итогам семи месяцев этого года в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 92 ДТП, что на 18% ниже, чем в тот же период в 2021 году.