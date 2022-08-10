10 Августа 2022
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Политика В России За рубежом
хакер (2016) | Фото: iteranet.ru

Российские хакеры Killnet объявили о взломе сайта производителя систем HIMARS

Российская хакерская группировка Killnet объявила о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая производит РСЗО HIMARS.

"Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin. Возможно, они поняли, что не нужно помогать террористам!" - говорится в Telegram-канале группировки.

В настоящий момент официальный веб-ресурс корпорации не открывается. Также отмечается, что перестали работать система авторизации для сотрудников Lockheed Martin и система авторизации карточкой NASA.

1 августа хакеры заявили о начале атак на американскую корпорацию. Бывший лидер Killnet, известный под псевдонимом KillMilk, пообещал опубликовать личные данные сотрудников компании, и пригрозил им преследованием.

Напомним, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ. США начали поставки Киеву в начале июня.

2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об уничтожении на Украине шести пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS. В Пентагоне назвали эти заявления ложью.

В июле сообщалось, что в распоряжении армии России появилась американская реактивная система залпового огня HIMARS. Про этом было до конца неизвестно, захвачена ли установка РСЗО HIMARS в бою или была продана коррумпированными украинскими военными. Доступ к технологиям HIMARS даст российским военным представление об уязвимых местах американской РСЗО, в том числе для средств РЭБ и ПВО.

Теги: Killnet, хакеры, HIMARS, Lockheed Martin



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