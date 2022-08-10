В Челябинске компанию депутата ЗСО оштрафовали еще на 1 млн рублей за передачу взятки

В Челябинской области компанию "Дорстройгрупп" оштрафовали на 1 млн рублей за незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, директор компании передал должностным лицам управления федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" взятку в размере 500 тыс. рублей за приемку и оплату фактически не выполненных работ по государственным контрактам по ремонту и реконструкции автомобильных дорог федерального значения на территории области.

Ранее компания была оштрафована на 1 млн рублей за передачу должностным лицам федерального казенного учреждения "Росдортехнология" в качестве взятки два ноутбука стоимостью 185 тыс. рублей.

Напомним, в суде рассматривается уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания области от КПРФ, директора компании "Дорстройгрупп" Армана Аракеляна, обвиняемого в даче взятки, а также четырех должностных лиц федеральных учреждений. По версии следствия, в 2019 г. обвиняемый в сговоре с двумя должностными лицами ФКУ Упрдор "Южный Урал" передал взятку в виде ноутбуков должностным лицам филиала ФКУ "Росдортехнология" в Екатеринбурге. За это, как считает следствие, они должны были исключить из отчетов сведения по нарушениям, которые были выявлены при выполнении дорожных работ на федеральной трассе. В свою очередь должностные лица ФКУ Упрдор "Южный Урал" получили от обвиняемого взятку 500 тыс. рублей за принятие ранее невыполненных работ по государственным контрактам.