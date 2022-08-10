10 Августа 2022
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Учения ВВС НОАК (2018) | Фото: &#31354;&#20891;&#21457;&#24067;

Армия Китая объявила о выполнении поставленных задач у берегов Тайваня

Армия Китая успешно выполнила поставленные задачи в акватории и воздушном пространстве у Тайваня, говорится в заявлении.

Китайские военные несколько раз продлевали свои боевые учения вокруг острова и намерены продолжить их в дальнейшем.

Напомним, народно-освободительная армия Китая во вторник объявила о скорых учениях, целью которых станет окружение и оборона острова Тайвань.

Власти КНР объявили, что готовы провести "мирное воссоединение" с Тайванем на определенных условиях – если остров полностью исключит "сепаратистскую деятельность". Но и силовой вариант установления контроля в Пекине не исключают.

Теги: китай, тайвань, военные учения



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