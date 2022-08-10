10 Августа 2022
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Происшествия Крым
стекло, окно, разбито (2016) | Фото:Накануне.RU

Выбиты окна, двери: власти Крыма ведут оценку последствий взрывов в Новофедоровке

Глава Крыма Сергей Аксенов осмотрел дома, находящиеся рядом с военным аэродромом в Новофедоровке, где накануне взорвались боеприпасы. Он сообщил, что уже работают комиссии по оценке ущерба, составляются списки пострадавших.

"Из основных повреждений: выбитые окна и остекления балконов, двери. Сегодня до 14:00 за каждым домом будет закреплён ответственный чиновник, который будет лично обеспечивать контакт граждан с органами власти", - заявил Аксенов.

Он добавил, что восстановительные работы начнутся после того, как на месте отработает Следственный комитет. "Всем жителям будет оказана помощь для восстановления утерянного имущества, выплачена соответствующая компенсация. Без поддержки никого не оставим", - сообщил глава республики.

В результате взрывов на военной базе погиб один человек, пострадали 13.

Взрыв в поселке Новофедоровка в Крыму(2022)|Фото: ТАСС/Стрингер

Теги: новофедоровка, взрывы, имущество, сергей аксенов, крым



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Развитие сюжета:

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