ЦИК не будет менять формат сентябрьских выборов из-за новой волны коронавируса

Регионы не будут менять формат голосования на предстоящих сентябрьских выборах из-за роста заболеваемости COVID-19, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова. При этом она призвала не игнорировать наметившийся рост заболеваемости коронавирусом.

"Напомню, что мы ещё в 2020 году обозначили приоритет проведения выборов в условиях пандемии – максимальная безопасность граждан и работников избирательных комиссий, - заявила Памфилова на заседании ЦИК. - В настоящее время мы видим, что само заболевание протекает в более лёгкой форме – нет того уровня угрозы, что была ещё в прошлом году".

При этом она объявила о возобновлении масочного режима в Центризбиркоме. Своему примеру она призвала последовать коллег в регионах.