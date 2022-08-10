10 Августа 2022
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Общество В России
Глава ЦИК Элла Памфилова голосует по поправкам в Конституцию 27.06.20. (2020) | Фото: пресс-служба ЦИК РФ

ЦИК не будет менять формат сентябрьских выборов из-за новой волны коронавируса

Регионы не будут менять формат голосования на предстоящих сентябрьских выборах из-за роста заболеваемости COVID-19, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова. При этом она призвала не игнорировать наметившийся рост заболеваемости коронавирусом.

"Напомню, что мы ещё в 2020 году обозначили приоритет проведения выборов в условиях пандемии – максимальная безопасность граждан и работников избирательных комиссий, - заявила Памфилова на заседании ЦИК. - В настоящее время мы видим, что само заболевание протекает в более лёгкой форме – нет того уровня угрозы, что была ещё в прошлом году".

При этом она объявила о возобновлении масочного режима в Центризбиркоме. Своему примеру она призвала последовать коллег в регионах.

Теги: цик, элла памфилова, коронавирус, едг, выборы



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