Бастрыкина просят разобраться с исполнением гимна РФ в гей-клубе Екатеринбурга

Движение "Зов народа" выступило с открытым обращением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Общественники потребовали наказать артиста, исполнившего гимн страны в гей-клубе Екатеринбурга.

Как говорится в обращении на имя Бастрыкина (есть в распоряжении Накануне.RU), в ночь с 6 на 7 августа в гей-клубе Fame травести-артист Сергей Нечаев, выступающий под псевдонимом "Бомба Киберсиси", исполнил гимн России. При этом он держал в руках флаг ЛГБТ. Общественники назвали данное действие оскорбительным и неуважительным, а также посчитали провокацией.

"Согласно 9-й статье закона о государственном гимне, исполнение и использование его с нарушением закона, а также надругательство над государственным гимном Российской Федерации влечет за собой ответственность. Просим проверить действия Сергея Нечаева и клуба Fame на наличие нарушений согласно статье 17.10 КоАП РФ", - говорится в открытом письме.

О реакции главы СКР на данное обращение пока неизвестно.