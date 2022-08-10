СМИ: Минпромторг хочет создать за 2,7 млрд рублей никому не нужный маркетплейс отечественного софта

Минпромторг хочет 2,67 млрд руб. на разработку маркетплейса отечественного софта. Площадка будет называться "Модульная мультисервисная промышленная платформа" (ММПП).

Куратором проекта выступает замминистра Василий Шпак. Деньги планируется потратить на создание системы, ее интеграцию с другими системами, внедрение на предприятиях сервисов ММПП и т.д. Релиз проекта должен состояться уже в сентябре этого года, пишет "Коммерсант".

Деньги на разработку заложены в нацпроект "Производительность труда".

Предполагается, что российские компании, которым требуется инженерное ПО, смогут получить его на платформе по подписке, компенсировав часть затрат за счет субсидий.

Впрочем, у самих компаний нет уверенности, что платформа кому-то пригодится: им никто не мешает покупать софт напрямую у отечественных же разработчиков, посредник никому не нужен, а объединение платформ с различными форматами чревато утечками данных и дороговизной разработки.

"Все перечисленные отечественные разработчики, которые должны присоединиться к платформе, и так работают с промышленными заказчиками напрямую, им не требуется посредник в виде государства", - отмечает источник издания.