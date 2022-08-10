WSJ: Литовские вертолеты следят за поездами РФ

Литовские вертолеты сопровождают многие российские поезда, следующие в Калининградскую область, пишет газета Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на МВД Литвы сообщает, что число вылетов увеличилось в четыре раза. Такие меры введены для того, чтобы удостовериться, что поезда не останавливаются, и их ничем не нагружают или не разгружают.

Обозреватель газеты также предположил, что Вильнюс ввел "слежку" из-за страха за Сувалкский коридор. По его словам, НАТО обеспокоено будущим польско-литовского пограничного региона, расположенного между Калининградской областью и Белоруссией.

При перекрытии Сувалкского коридора Литва и другие страны Балтии оказываются отрезанными по суше от западных партнеров по НАТО, пишет ТАСС.