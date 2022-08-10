Посольство Узбекистана в РФ предостерегло соотечественников от участия в СВО на Украине

Посольство Узбекистан в России предостерегает соотечественников от создания добровольческих батальонов и / или участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность, говорится в заявлении дипмиссии.

Там напомнили, что, согласно статье 154 "Наёмничество" УК Узбекистана, преступлением является неправомерное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государств. За это грозит до 10 лет колонии.

Посольство предупреждает граждан Узбекистана, что к уголовной ответственности будут привлечены все без исключения лица, в отношении которых имеется объективная информация о совершенном противоправном деянии по обозначенной статье. Посольство призывает соотечественников не поддаваться на провокации и проявлять предусмотрительность.

Напомним, ранее лидер "Общества Центральной Азии узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов предложил представителям узбекской диаспоре в Перми создать добровольческий батальон для участия в российской военной операции на Украине.

"Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живем и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который кушаем", - следует из обращения.

Джалолов предложил назвать добровольческий батальон именем тюрко-монгольского военачальника и завоевателя Амира Тимура.