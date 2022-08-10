Екатеринбурженка засудила владельца помещения торговой галереи за свой сломанный нос

Жительница Екатеринбурга отсудила более 20 тысяч рублей у собственника помещения торговой галереи в самом центре города. Причиной иска стал сломанный нос.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, летом 2021 года Анастасия пришла на косметическую процедуру в торговую галерею "Красный леопард". После посещения салона красоты женщина шла по коридору в сторону лифтов, освещение было слабым и она не заметила стеклянную дверь на выходе. В итоге Анастасия сильно ударилась о прозрачную дверь лицом, у нее началось кровотечение из носа, а затем появились головокружение и тошнота.

Екатеринбурженка была вынуждена обратиться за помощью к медикам, которые диагностировали у нее перелом носа. В результате посетительница понесла расходы на лечение, ей был причинен моральный вред, также кровью оказалось залито ее платье.

Как показало дальнейшее разбирательство, помещение торговой галереи "Красный леопард", в котором произошло ЧП, принадлежит на праве собственности ООО "ВторМетУрал". Анастасия обратилась с иском к юрлицу в Чкаловский районный суд. Она потребовала компенсацию морального вреда за свой сломанный нос, расходы на лечение в 55 тысяч 400 рублей, ущерб за испорченное платье в размере 5 тысяч рублей, а также возместить ей расходы на транспорт – 600 рублей и на лекарства – 500 рублей.

В итоге суд взыскал компенсацию морального вреда в 20 тысяч рублей, а также 500 рублей – расходы на почту и копировальные услуги. Но такое решение не устроило ответчика и он обратился с апелляционной жалобой, аргументировав тем, что женщина сама виновата в случившемся. По его мнению, при должной внимательности и осмотрительности Анастасия могла бы и избежать травмы.

Свердловский областной суд, внимательно изучив все материалы, оставил решение Чкаловского райсуда без изменения. Оно уже вступило в законную силу.