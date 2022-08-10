10 Августа 2022
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Политика В России
Евгений Пригожин (2021) | Фото: ТАСС / Михаил Метцель

"Практически ни одно из обещаний не сбылось": Пригожин о планах по развитию Петербурга

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал обещание губернатора Александра Беглова о развитии метрополитена в Северной столице.

После первых дней слушаний по Генеральному плану Санкт-Петербурга Беглов сообщил о строительстве 89 новых станций метрополитена до 2050 года. Комментируя эту новость, Пригожин отметил, что в городе на Неве с метро наблюдаются большие проблемы и предложил градоначальнику сначала решить их, перед тем, как делать громкие заявления.

«А пока не только ни одной станции не построено, но и работники «Метростроя» судятся с городом, чтобы им задолженность выплатили. Кстати, насколько мне известно, задолженностей работникам Смольного нет. Очевидно, слова нашего губернатора сильно расходятся с делом», —отметил предприниматель в беседе с «Невскими новостям».

Стоит отметить, что в Петербурге, действительно, уже несколько лет не могут открыть несколько новых станций метро. Одна из них — «Театральная», где завершение работ было запланировано еще на 2019 год.

Полную версию интервью с Пригожиным читайте на сайте издания «Невские новости».

Теги: северная столица, евгений пригожин, александр беглов



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