В Белгородской области в канализации погибли три человека

В поселке Ровеньки Белгородской области трое мужчин погибли в канализации на очистных сооружениях. СКР возбудил уголовное дело.

Погибшие были сотрудниками ООО "Экологические системы", они ремонтировали погружной насос.

"Слесарь-сантехник, находясь в колодце, потерял сознание. Пытаясь ему помочь, в колодце оказались двое машинистов насосной установки, которые отравились скопившимися в колодце газами и скончались до приезда "скорой помощи". Пытавшийся их спасти машинист насосной установки доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении СКР.

"К сожалению, при выполнении работ у одного сотрудника повредился противогаз. При оказании экстренной помощи вторым сотрудником без средств индивидуальной защиты был получен ожог дыхательных путей. Еще два сотрудника также спустились в канализационный колодец для оказания помощи. Все трое надышались аммиачными парами, что привело к их гибели", - сообщил подробности губернатор региона Вячеслав Гладков.

В понедельник в Москве трое рабочих погибли в канализационном коллекторе во время ливня - их смыло потоком воды.