В Челябинской области после падения рабочего с высоты осудят сотрудников строительной компании

В Челябинской области мастера и инженера строительной компании осудят за травмирование работника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Их обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. По версии следствия, они не убедились, что работник компании оснащен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты от падения с высоты – страховочным поясом и привязью.

В мае в микрорайоне "Белый хутор" работник организации при производстве монтажа железобетонных конструкций, находясь на высоте пятого этажа строящегося жилого дома, упал с высоты и получил травмы. Ему причинен тяжкий вред здоровью.