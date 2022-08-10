10 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
Фемида (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области после падения рабочего с высоты осудят сотрудников строительной компании

В Челябинской области мастера и инженера строительной компании осудят за травмирование работника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Их обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. По версии следствия, они не убедились, что работник компании оснащен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты от падения с высоты – страховочным поясом и привязью.

В мае в микрорайоне "Белый хутор" работник организации при производстве монтажа железобетонных конструкций, находясь на высоте пятого этажа строящегося жилого дома, упал с высоты и получил травмы. Ему причинен тяжкий вред здоровью.

Теги: суд, работник,



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