Ходаковский заявил о медленном согласовании в применении тяжелой артиллерии
Командир бригады "Восток" Александр Ходаковский заявил, что артиллерия ВСУ работает более оперативно, чем российская, и все дело в системе управления.
Он отмечает, что уже после нескольких наших выстрелов сразу прилетает "ответка" из короткобойных орудий. То есть артразведка в ВСУ работает эффективно. Артиллерия же более дальнобойная "реагирует за считанные минуты", в то время как в союзных войсках на ее привлечение требуется от тридцати минут до четырех часов, так как она подчиняется только старшему начальнику.
Разница в том, что натовский подход подразумевает возможность любому сержанту в рамках реализации замысла запрашивать именно тот ресурс, который способен помочь решить задачу. Наша система подразумевает, что нужно пройти всю цепочку согласований, прежде чем старший начальник примет решение о выделении необходимых средств.
"Средства работают по плановым целям, но планы старшего начальника могут не совпадать с планами на участке фронта, где возникает потребность в более тяжелом ресурсе, и тогда нужно ждать, а в это время противник ведет работу и наносит нам урон", - написал Ходаковский.
Военный обозреватель Юрий Подоляка тоже пишет, что многие бойцы критикую эту особенность системы управления, которая приводит к дополнительным потерям.
На днях Ходаковский сообщил, что активность артиллерии ВСУ заметно снизилась.