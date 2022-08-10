10 Августа 2022
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Гаубицы М777 (2022) | Фото: BAE Systems / AP

Ходаковский заявил о медленном согласовании в применении тяжелой артиллерии

Командир бригады "Восток" Александр Ходаковский заявил, что артиллерия ВСУ работает более оперативно, чем российская, и все дело в системе управления.
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Он отмечает, что уже после нескольких наших выстрелов сразу прилетает "ответка" из короткобойных орудий. То есть артразведка в ВСУ работает эффективно. Артиллерия же более дальнобойная "реагирует за считанные минуты", в то время как в союзных войсках на ее привлечение требуется от тридцати минут до четырех часов, так как она подчиняется только старшему начальнику.

Разница в том, что натовский подход подразумевает возможность любому сержанту в рамках реализации замысла запрашивать именно тот ресурс, который способен помочь решить задачу. Наша система подразумевает, что нужно пройти всю цепочку согласований, прежде чем старший начальник примет решение о выделении необходимых средств.

"Средства работают по плановым целям, но планы старшего начальника могут не совпадать с планами на участке фронта, где возникает потребность в более тяжелом ресурсе, и тогда нужно ждать, а в это время противник ведет работу и наносит нам урон", - написал Ходаковский.

Военный обозреватель Юрий Подоляка тоже пишет, что многие бойцы критикую эту особенность системы управления, которая приводит к дополнительным потерям.

На днях Ходаковский сообщил, что активность артиллерии ВСУ заметно снизилась.

Теги: ВСУ, артиллерия, Александр Ходаковский



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