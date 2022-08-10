10 Августа 2022
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Политика В России Украина
Запорожская АЭС (2022) | Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за обстрелов Запорожской АЭС

Россия потребовала созвать 11 августа заседание Совета Безопасности ООН из-за обстрелов ВСУ Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском постпредстве в организации.

Отмечается, что РФ запросила участие генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика на предстоящем заседании.

Российский МИД заявил, что Москва готова оказать максимально возможное содействие для прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Тем временем, власти Энергодара уже разработали планы на случай чрезвычайного происшествия на ЗАЭС.

Как пишет Regnum, Румыния 9 августа передала Молдавии более 1 млн таблеток йодида калия из-за угрозы аварии на Запорожской АЭС и возможного радиационного заражения.

Ранее сообщалось, что украинские войска в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.

Теги: запорожская аэс, совбез оон, россия



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