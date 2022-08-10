В Челябинской области водитель автомобиля погиб, врезавшись в дорожное ограждение

В Челябинской области автомобиль врезался в дорожное ограждение. В результате ДТП погиб водитель, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла утром 10 августа на 16 км автодороги "Кунашак-Муслюмова" на территории Кунашакского района. 53-летниц водитель при неустановленных обстоятельствах выехал на правую обочину и совершил наезд на дорожное ограждение.

Мужчина погиб до приезда скорой помощи.