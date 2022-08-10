Уральский собаковод заплатит ребенку и его матери за нападение своего Бобика

10 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: Спецоперация затянулась

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область Уральский ФО
табличка &quot;выгул собак запрещен&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Уральский собаковод заплатит ребенку и его матери за нападение своего Бобика

На Среднем Урале с владельца собаки взыскана компенсация морального вреда в пользу ребенка, на которого напал пес.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в марте этого года в поселке Черноисточинск: домашняя собака по кличке Бобик накинулась на девятилетнего ребенка и укусила его в правую ногу. В результате школьник получил травму. Дальнейшая проверка показала, что владелец животного допустил его выгул без сопровождения и намордника и по закону несет за это ответственность.

Прокуратура подала иск в Пригородный районный суд о взыскании с владельца пса компенсации в пользу ребенка в размере 20 тысяч рублей, а также в пользу его матери – 5 тысяч рублей. Как отметили в ведомстве, сам собаковод признал эти требования в полном объеме.

В итоге суд пришел к выводу, что владелец собаки, напавшей на несовершеннолетнего, должен возместить вред ребенку. С хозяина Бобика полностью взыскана требуемая сумма.

Теги: собака, компенсация, прокуратура



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети