Уральский собаковод заплатит ребенку и его матери за нападение своего Бобика

На Среднем Урале с владельца собаки взыскана компенсация морального вреда в пользу ребенка, на которого напал пес.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в марте этого года в поселке Черноисточинск: домашняя собака по кличке Бобик накинулась на девятилетнего ребенка и укусила его в правую ногу. В результате школьник получил травму. Дальнейшая проверка показала, что владелец животного допустил его выгул без сопровождения и намордника и по закону несет за это ответственность.

Прокуратура подала иск в Пригородный районный суд о взыскании с владельца пса компенсации в пользу ребенка в размере 20 тысяч рублей, а также в пользу его матери – 5 тысяч рублей. Как отметили в ведомстве, сам собаковод признал эти требования в полном объеме.

В итоге суд пришел к выводу, что владелец собаки, напавшей на несовершеннолетнего, должен возместить вред ребенку. С хозяина Бобика полностью взыскана требуемая сумма.