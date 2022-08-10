Министерства и ведомства хотят дополнительные 5 трлн рублей к бюджету на 2023 год – Минфин РФ

Правительственная комиссия по подготовке федерального бюджета на 2023 год получила от министерств и ведомств заявки на дополнительное финансирование в размере 5 трлн руб., говорится в сообщении Минфина РФ.

"Формирование проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы осуществляется в принципиально новых экономических и финансовых условиях беспрецедентного санкционного давления и разрыва устоявшихся хозяйственных связей", - отметил министр финансов Антон Силуанов.

По мнению министра, 2023 год будет рискованным для бюджетной сбалансированности: "Перед страной стоят новые задачи, и нам надо ориентировать бюджетную политику на выполнение этих приоритетов. С одной стороны, нужно не нарушить макроэкономическую устойчивость, основанную на финансовой стабильности. С другой стороны, выполнить все взятые обязательства и обеспечить выполнение намеченных целей в экономике и в социальной сфере".

Пока сбалансированность бюджета обеспечивают "временное использование" средств Фонда национального благосостояния, мобилизация доходных источников и оптимизация расходных обязательств, добавил Силуанов.