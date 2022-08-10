Wiener Zeitung: Многие немцы симпатизируют России

Многие немцы и австрийцы с симпатией относятся к России, в которой видят антипод упаднической Европе. Об этом пишет Wiener Zeitung ("Венская газета").

"Почему-то в Германии всегда наблюдалась сентиментальная тяга к России. Огромная империя на востоке была настолько чужеродной и таинственной, что окрыляла фантазию и пробуждала интерес", - говорится в статье.

Еще в эпоху немецкого романтизма в Германии восставали против холодного, рационального, технократического мира Запада. Это сближает немцев с Россией. И сегодня многим немцам по-прежнему не нравятся ГМО и прочие эксперименты над природой под предлогом прогресса.

Несмотря на то что Германия принадлежит Западу, мосты с Россией не сожжены. А консервативные убеждения в стране все еще сохраняются, заключает автор.

Недавний опрос показал, что восточные немцы по-прежнему более благосклонно относятся к России, в то время как по многим другим значимым вопросам они не отличаются от западных немцев.