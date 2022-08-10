Пекин не исключает военного варианта "воссоединения" КНР и Тайваня

Власти КНР готовы провести "мирное воссоединение" с Тайванем на определенных условиях – если остров полностью исключит "сепаратистскую деятельность". Но и силовой вариант установления контроля в Пекине не исключают. Об этом говорится в документе, подготовленным управлением Госсовета КНР по делам Тайваня.

"Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, направленных против вмешательства внешних сил и очень немногих сепаратистов «независимости Тайваня", - цитирует документ РБК.

В Пекине готовы применить "немирные средства" в качестве "крайней меры". На решительные меры КНР могут толкнуть провокации и переход "красных линий" со стороны сепаратистов и "внешних интервентных сил".

В документе также говорится, что у идеи отделения Тайваня нет будущего.