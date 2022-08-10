В Красноярске задержали сторонников движения "антифа", планировавших поджечь военкомат

В Красноярске задержаны два сторонника движения "антифа", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его данным, задержанные занимались разбоем и собирались поджечь военкомат из-за позиции по спецоперации на Украине.

Как уточнил источник, в июле они проникли в квартиру, угрожая пистолетом и ножом хозяину, похитили его вещи.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Разбой с незаконным проникновением в жилище".

Напомним, в российских регионах участились случаи поджогов военкоматов. Так, в мае на военкомат в Тульской области напали с топором. Им разбили окно, чтобы поджечь одно из помещений.

В июне в Перми неизвестные попытались поджечь здание военкомата, бросив в него несколько бутылок с зажигательной смесью. 30 июня в Нижнем Новгороде неизвестный кинул "коктейль Молотова" в контрольно-пропускной пункт управления ФСБ.