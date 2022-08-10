10 Августа 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Самолет ЮТэйр (2021) | Фото: Накануне.RU

В Югре пострадавшие от отмены "ЮТэйром" рейсов готовят коллективный иск к перевозчику

Управление Роспотребнадзора по Югре предлагает пассажирам авиакомпании "ЮТэйр", которые пострадали из-за отмены перевозчиком рейсов или их задержки, обратиться в управление с соответствующей жалобой. Она будет приложена к коллективному иску.

Сейчас такие обращения продолжают поступать. Из них следует, что пассажиры требуют от перевозчика вернуть деньги за билет на отменённый рейс, но не получают ответа, сообщает пресс-служба управления. Либо получают, но с нарушением сроков, установленных Воздушным законодательством России. По закону, вынужденным отказом пассажира является, в частности, отмена или задержка рейса, указанного в билете, изменение перевозчиком маршрута перевозки, выполнение рейса не по расписанию. В случае вынужденного отказа пассажиру возвращается вся сумма, заплаченная за перевозку, если полёт ни на одном участке не была выполнен.

Управление предлагает пассажирам, которым отказано в возврате денег (или не получившим ответ на претензию/заявление) за авиабилеты, присоединиться к групповому иску к ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"". Его сотрудники принимают заявления от пострадавших до 20 сентября.

Теги: ЮТэйр, перевозка, полёт, рейс. отмена



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