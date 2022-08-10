Жители Челябинской области поучили сроки в колонии за покушение на сбыт оружия и боеприпасов

В Челябинской области два местных жителя получили сроки в колонии за покушение на незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемые незаконно хранили для сбыта огнестрельное оружие, изготовленное из охолощенных автомата и пистолета, восемь боеприпасов, изготовленных из свето-шумовых патронов, и 40 боеприпасов, изготовленных промышленным способом. Оружие и боеприпасы были изъяты сотрудниками регионального УФСБ в декабре прошлого года.

Суд приговорил обвиняемых к 7 и 8 годам в колонии строгого режима, со штрафами в размере 350 тыс. и 300 тыс. рублей соответственно.