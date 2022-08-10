Замдиректора лицея №12 привлекли к административной ответственности после "ЛГБТ-танца" школьников

Заместителя директора лицея №12 в Екатеринбурге привлекли к административной ответственности за "пародийный" танец школьников в ЛГБТ-тематике. Об этом сообщается в группе "Зов народа", которая опубликовал ответ активистам от УМВД по Екатеринбургу.

"Сообщаю, что ваше обращение с просьбой провести проверку по факту пропаганды ЛГБТ в МАОУ лицея №12 Екатеринбурга рассмотрено. Заместитель директора по воспитательной работе привлечена к административной ответственности", - говорится в документе.

Напомним, скандал в Екатеринбурге вышел на федеральный уровень после того, как тема была поднята в эфире программы "Соловьев Live". В столицу Урала приезжала спецкомиссия Минобразования РФ, но за директора учебного учреждения вступился губернатор Евгений Куйвашев. Между тем, прокуратура нашла пропаганду ЛГБТ в танце школьников. По итогам проверки были вынесены представления по устранению нарушений начальнику департамента Екатеринбурга, а также министру образования Свердловской области и директору лицея № 12.