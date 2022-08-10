Фестиваль уличного искусства "Стенограффия" может выйти за пределы Екатеринбурга

Фестиваль уличного искусства "Стенограффия", который с 2010 года проходит в Екатеринбурге, могут расширить. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как написал сегодня глава региона в своем Telegram-канале, он предложил команде фестиваля отправиться и в другие города Среднего Урала.

"Знаю, что за пределами Екатеринбурга ребят очень ждут. Там очень много свободных стен, зданий, которые можно украсить работами. Художники не против такой идеи, позже мы с ними ее подробнее обсудим", - отметил Куйвашев.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил проект комплексной программы по борьбе с вандализмом на улицах столицы Урала. Она состоит из семи блоков, один из которых – это событийные мероприятия. В качестве примера Орлов привел фестиваль уличного искусства "Стенограффия". По словам мэра, будут организованы легальные площадки для рисунков и так называемые "граффити-отводы".