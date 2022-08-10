Фестиваль уличного искусства "Стенограффия" может выйти за пределы Екатеринбурга

10 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: Спецоперация затянулась

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Стенограффия, арт-объект в ОКБ №1 (2020) | Фото: све.рф

Фестиваль уличного искусства "Стенограффия" может выйти за пределы Екатеринбурга

Фестиваль уличного искусства "Стенограффия", который с 2010 года проходит в Екатеринбурге, могут расширить. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как написал сегодня глава региона в своем Telegram-канале, он предложил команде фестиваля отправиться и в другие города Среднего Урала.

"Знаю, что за пределами Екатеринбурга ребят очень ждут. Там очень много свободных стен, зданий, которые можно украсить работами. Художники не против такой идеи, позже мы с ними ее подробнее обсудим", - отметил Куйвашев.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил проект комплексной программы по борьбе с вандализмом на улицах столицы Урала. Она состоит из семи блоков, один из которых – это событийные мероприятия. В качестве примера Орлов привел фестиваль уличного искусства "Стенограффия". По словам мэра, будут организованы легальные площадки для рисунков и так называемые "граффити-отводы".

Теги: Стенограффия, фестиваль, города, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети