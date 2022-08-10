10 Августа 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2022) | Фото: t.me/Novoeizdanie / telegram-канал &quot;Новое Издание&quot;

Анонс наступления на Херсон был психологической спецоперацией - офис Зеленского

Заявления о скором наступлении украинских войск на Херсон были частью информационно-психологической спецоперации, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинской службе ВВС.
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"У нас война совсем другая, креативная, и наши партнеры видят это. Нам нужно деморализовать российскую армию", - сказал он.

Захват Херсона ранее анонсировал сам Зеленский. Назывались даже сроки - до середины сентября, чтобы сорвать референдум о воссоединении с Россией. Однако затем главный военный спикер режима Алексей Арестович дал понять, что наступление может и не начаться. А в западной прессе стали появляться критические материалы о том, что у ВСУ на это нет сил.

На днях русофобски настроенный бывший замглавы Правительства РФ Альфред Кох, который давно живет в Европе и поддерживает Украину против России, возмутился отменой наступления на Херсон.

"Нам так много говорили, что вот-вот начнется украинское наступление на Херсон, что я все никак не могу привыкнуть к тому, что те же говорящие головы, которые нам лили в уши про это наступление, теперь предлагают ждать российского наступления от Херсона на Николаев и Кривой Рог", - написал Кох.

Телеграм-канал "ЗеРада" обвиняет режим Зеленского в провале. Если наступление на Херсон было информационным вбросом центра психологических спецопераций, то зачем под Херсон стягивали артиллерию, снимая ее с Донецкого направления?

"Кто ответит за эту информационную кампанию, которая обошлась в несколько тысяч судеб под Авдеевкой и Песками?" - пишет канал.

"Вы точно таким образом деморализуете российскую армию, а не граждан Украины? Странные методы выбрали. Можно представить состояние людей, которые верили и ждали освобождения, а теперь предадутся еще более сильному отчаянию. Так кого вы деморализуете???" - возмущается телеграм-канал "НачШтабу".

Теги: Украина, ВСУ, Херсон



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