10 Августа 2022
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Политика За рубежом
Циркон, ракета (2017) | Фото:inoreader.com

Baijiahao: Путин показал военный козырь, который заставит понервничать Вашингтон

Президент России Владимир Путин продемонстрировал США свой военный козырь, который должен заставить Вашингтон изрядно занервничать, пишет китайское издание Baijiahao.

"Россия показала "меч", и Путин напрямую "обнажил" свой козырь — гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон", — отмечают журналисты. По их словам, ракета - "убийственное оружие ВС России".

Дальность полета "Циркона" составляет 1 тыс. км и если Россия разместит в нейтральных водах в 400 км от США подлодки, оснащенные этим оружием, то ракета за четыре минуты долетит до Вашингтона, цитирует материал Regnum.

Напомним, выступая во время Дня ВМФ России, Путин сообщил, что в ближайшие месяцы на вооружение армии поступят гиперзвуковые ракеты "Циркон", аналогов которым нет в мире. В военно-морском флоте первым это вооружение получит фрегат "Адмирал Горшков".

Район несения службы, в котором будет находиться корабль, "будет выбран исходя из интересов безопасности РФ", добавил президент.

Теги: путин, циркон, сша



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