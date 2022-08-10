Baijiahao: Путин показал военный козырь, который заставит понервничать Вашингтон

Президент России Владимир Путин продемонстрировал США свой военный козырь, который должен заставить Вашингтон изрядно занервничать, пишет китайское издание Baijiahao.

"Россия показала "меч", и Путин напрямую "обнажил" свой козырь — гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон", — отмечают журналисты. По их словам, ракета - "убийственное оружие ВС России".

Дальность полета "Циркона" составляет 1 тыс. км и если Россия разместит в нейтральных водах в 400 км от США подлодки, оснащенные этим оружием, то ракета за четыре минуты долетит до Вашингтона, цитирует материал Regnum.

Напомним, выступая во время Дня ВМФ России, Путин сообщил, что в ближайшие месяцы на вооружение армии поступят гиперзвуковые ракеты "Циркон", аналогов которым нет в мире. В военно-морском флоте первым это вооружение получит фрегат "Адмирал Горшков".

Район несения службы, в котором будет находиться корабль, "будет выбран исходя из интересов безопасности РФ", добавил президент.