10 Августа 2022
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Общество Свердловская область
ТЦ Гринвич, пятая очередь, открытие (2016) | Фото: Накануне.RU

"Гринвич" отсудил у Mixit свыше 164 долларов за просрочку аренды

По решению суда РПК "Шопдизайн", владеющая франшизой магазинов косметики Mixit, выплатит ТРЦ "Гринвич" более 164 тыс. долларов. Об этом говорится в решении Арбитражного суда Свердловской области.

Как следует из документов, договор об аренде между компанией и торговым центром был заключен еще в сентябре 2017 года. Площадь помещения составляла 38,8 кв.м, однако уже в мае 2021 года "Гринвич" перестал получать арендную плату. К сентябрю того же года Mixit должен был ТРЦ 35.3 тыс. долларов, а также 5,6 тыс. руб. После очередной невыплаты, "Гринвич" в одностороннем порядке расторг договор и обратился в суд, который встал на сторону арендодателя.

"Суд установил, что по состоянию на 10 сентября 2021 года у арендатора имелась задолженность в общем размере 35,3 тыс. долларов и 5,6 тыс. руб. Общий размер разницы, полученной в результате перерасчета постоянной и второй переменной составляющих арендной платы, составил 122 437,33 долларов", - сказано в решении суда.

В итоге суд удовлетворил исковое заявление о взыскании 164 тыс. 898,34 долларов США и 6 тыс. 365 руб. 60 коп.

Теги: Гринвич, суд, аренда



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